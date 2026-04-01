Lecture de conte et spectacle Habiter la forêt et vivre avec les arbres. Librairie La folie en tête La Réole

La Réole

Lecture de conte et spectacle Habiter la forêt et vivre avec les arbres.

Librairie La folie en tête 32 Rue André Bénac La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre du festival Pépite en stock, la conteuse Marjorie Le Bacq présente un spectacle conté et interactif habiter la forêt et vivre avec les arbres. Un moment poétique pour les enfants dès 3 ans et sans limite d’âge. Venez déguisé ! .

Librairie La folie en tête 32 Rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 librairie@folieentete.com

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English : Lecture de conte et spectacle Habiter la forêt et vivre avec les arbres.

L’événement Lecture de conte et spectacle Habiter la forêt et vivre avec les arbres. La Réole a été mis à jour le 2026-04-11 par OT de l’Entre-deux-Mers