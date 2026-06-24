Ploëzal

Le Petit Théâtre Collectif Autre Direction

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 14:45:00

Date(s) :

2026-07-09

À l’instar des vieux cirques, Misère, Prospérus et le petit Mimosa sillonnent le monde en quête d’un lieu pour leur petit théâtre. Dans leurs voyages, ils s’aventurent en pays gallo et font la rencontre de personnages aux caractères bien trempés. Entre marionnettes, musique et théâtre forain, le collectif s’inspire de faits réels aussi divertissants que véridiques. .

Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Le Petit Théâtre Collectif Autre Direction Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol