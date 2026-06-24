Le Petit Théâtre Collectif Autre Direction Ploëzal
Le Petit Théâtre Collectif Autre Direction Ploëzal jeudi 9 juillet 2026.
Ploëzal
Le Petit Théâtre Collectif Autre Direction
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 14:45:00
Date(s) :
2026-07-09
À l’instar des vieux cirques, Misère, Prospérus et le petit Mimosa sillonnent le monde en quête d’un lieu pour leur petit théâtre. Dans leurs voyages, ils s’aventurent en pays gallo et font la rencontre de personnages aux caractères bien trempés. Entre marionnettes, musique et théâtre forain, le collectif s’inspire de faits réels aussi divertissants que véridiques. .
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le Petit Théâtre Collectif Autre Direction Ploëzal a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Ploëzal (Côtes-d'Armor)
- Sortie kayak sur le Trieux Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 4 juillet 2026
- Visite guidée en breton l’exposition Lucien Pouëdras La mémoire du peintre Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 4 juillet 2026
- Spectacle ANJELA Cie Marguerite Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 5 juillet 2026
- La Cirkonférence Cie Volti Subito Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 5 juillet 2026
- Atelier vannerie Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 7 juillet 2026