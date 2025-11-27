Le Peuple de l’Eau II Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières

Place des Tilleuls Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Fête de l’Eau déploie les œuvres d’artistes régionaux et internationaux, sur le thème du peuple de l’eau bêtes et Chimères des Lacs et Rivières

L’événement explore les mondes cachés des eaux intérieures, nourris de récits anciens et de créatures fantastiques. L’eau y devient un lieu de symboles et d’émotions, inspirant aux artistes des œuvres à la fois mystérieuses, expressives et profondément ancrées dans l’imaginaire. .

Place des Tilleuls Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 59 27 50 63 contact@few-art.org

English :

La Fête de l?Eau features the work of regional and international artists, on the theme of the people of water: beasts and Chimeras of the Lakes and Rivers

L’événement Le Peuple de l’Eau II Bêtes et Chimères des Lacs et Rivières Wattwiller a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay