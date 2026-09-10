Le peuple des rivages – Collectif L’intruse, Théâtre Massenet, Lille, Lille

Informations pratiques

Le peuple des rivages – Collectif L’intruse Vendredi 9 octobre, 19h00 Théâtre Massenet, Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T19:00:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Dans le cadre duFestival Pas Cap ? #12

Dans un village non loin des côtes, on raconte une étrange légende : celle de créatures hybrides mi-humaines, mi-ondines, vivant dans les fonds obscures des abysses.

Bercé.e.s par cette légende, les habitant.e.s s’interdisent l’accès à l’océan. L’arrivée de Nebih vient bousculer les croyances de ce village et en particulier celles de Vickle.

Seule en scène, Anna Wessel dévoile le voyage initiatique des jeunes protagonistes et leur quête d’émancipation. Entre théâtre et récit fantastique, elle nous livre un imaginaire qui vient déjouer les frontières de la binarité, une ode à celleux qui vivent sur les rivages.

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+ 1 représentation le vendredi 9 octobre à 14h30 (réservation par mail àmediation@theatre-massenet.com)

Théâtre Massenet, Lille 4 rue Massenet – 59000 Lille Lille 59800 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/11722/103759 »}] [{« link »: « https://www.theatre-massenet.com/festival-pas-cap-12/ »}, {« link »: « mailto:mediation@theatre-massenet.com »}]

Théâtre, récit fantastique

Collectif l’Intruse