Chiendent • Concert, Gare Saint Sauveur, Lille

Informations pratiques

Chiendent • Concert Dimanche 30 août, 18h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:00:00+02:00

················· CHIENDENT ·················

Herbacée invasive, Chiendent est né de la rencontre entre les chansons naïves du photographe folksinger Hugo Clarence et les claviers enveloppants de Samuel Allain (Black Bones, John Grape, Temps Calme…).

J’ai parfois besoin d’écrire des chansons

/ Je ne l’explique pas mais j’aime le son qu’elles font

peut-on entendre dans leur EP paru en 2025, manifesto minimaliste de ce premier opus dont l’écriture oscille entre poésie du quotidien et pérégrinations hallucinées sur fond d’éruption volcanique ou le long d’un fleuve sans amont ni aval.

La proposition scénique est tout autant minimaliste puisque le duo du Nord ne s’encombre que du strict minimum pour conter ses histoires : une guitare, un mini clavier et un karaoké ambulant.

···················· INFOS ····················

– Gratuit

– Événement soumis aux conditions météo du jour

– 25 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

RDV au Cours St-So, 25 boulevard Jean Baptiste Lebas