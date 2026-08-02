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Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar, Auditorium des Champs Libres, Rennes

samedi 26 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
gratuit

Le peuple en politique, retour sur les populisme avec Marc Lazar Samedi 26 septembre, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Exaltation du peuple et rejet des élites sont les deux marqueurs essentiels des mouvements dits « populistes ». Historien et sociologue du politique, Marc Lazar retrace le phénomène populiste en France du 19e siècle à nos jours.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Le Failler.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
**Marc Lazar** revient sur l’histoire du populisme en France pour nous aider à comprendre son actualité et à appréhender les défis de notre démocratie.
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Gallimard-Francesca Mantovani

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