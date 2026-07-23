LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME JE NE M’APPELLE PAS CHARLOTTE, THIERRY CONTINI DUNIYA Muret

Informations pratiques

Muret

LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME JE NE M’APPELLE PAS CHARLOTTE, THIERRY CONTINI

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 19:00:00

fin : 2026-10-20 21:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Série photographique qui aborde les questions d’exil, de perte d’identité, entre origines et intégration, de mémoire familiale et de vie ouvrière, à travers le portrait de Giancarla, issue de l’immigration italienne de l’entre-deux-guerres et qui fût rebaptisée Charlote lors de sa naturalisation.

94 ans, issue de l’immigration italienne de l’entre-deux-guerres et qui fût rebaptisée Charlotte lors de sa naturalisation en 1952.

Réservation obligatoire (via site web), apporter plat/boisson pour un repas partagé après la projection. .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

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English :

A photographic series that explores themes of exile, loss of identity, the tension between one’s roots and integration, family memory, and working-class life, through the portrait of Giancarla, a descendant of Italian immigrants from the interwar period who was renamed “Charlote” upon her naturalization.

L’événement LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME JE NE M’APPELLE PAS CHARLOTTE, THIERRY CONTINI Muret a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE