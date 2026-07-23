LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME JE NE M’APPELLE PAS CHARLOTTE, THIERRY CONTINI DUNIYA Muret
mardi 20 octobre 2026 · DUNIYA · Muret
Informations pratiques
Muret
LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME JE NE M’APPELLE PAS CHARLOTTE, THIERRY CONTINI
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 19:00:00
fin : 2026-10-20 21:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Série photographique qui aborde les questions d’exil, de perte d’identité, entre origines et intégration, de mémoire familiale et de vie ouvrière, à travers le portrait de Giancarla, issue de l’immigration italienne de l’entre-deux-guerres et qui fût rebaptisée Charlote lors de sa naturalisation.
94 ans, issue de l’immigration italienne de l’entre-deux-guerres et qui fût rebaptisée Charlotte lors de sa naturalisation en 1952.
Réservation obligatoire (via site web), apporter plat/boisson pour un repas partagé après la projection. .
DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A photographic series that explores themes of exile, loss of identity, the tension between one’s roots and integration, family memory, and working-class life, through the portrait of Giancarla, a descendant of Italian immigrants from the interwar period who was renamed “Charlote” upon her naturalization.
L’événement LE PHOTOGRAPHE S’EXPRIME JE NE M’APPELLE PAS CHARLOTTE, THIERRY CONTINI Muret a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- PETIT SINGE NE VEUT PAS GRANDIR CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret 26 août 2026
- LE GRENIER AUX POÈMES CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret 26 août 2026
- CHALLENGE DE LA VILLE DE MURET BOULODROME GRIMAUD Muret 30 août 2026
- ATELIER CREATIF GALERIE DUNIYA Muret 13 septembre 2026
- CONTES DE LA SABIÀ THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret 19 septembre 2026