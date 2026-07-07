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Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr / Entrée libre pour les spectateurs</p>

Mardi 27 octobre à 19h
Auditorium (niveau -1)

Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
Entrée libre pour les spectatrices et les spectateurs

Pianiste débutant ou confirmé, venez jouer en public, rencontrez d’autres pianistes autour de notre piano demi queue dans l’auditorium.
Vous n’osez pas ? Venez pour le plaisir d’écouter les autres et de passer un moment convivial en musique.
Le mardi 27 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr / Entrée libre pour les spectateurs

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-27T20:00:00+01:00
fin : 2026-10-27T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar


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