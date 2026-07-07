Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Mardi 27 octobre à 19h

Auditorium (niveau -1)



Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Entrée libre pour les spectatrices et les spectateurs

Pianiste débutant ou confirmé, venez jouer en public, rencontrez d’autres pianistes autour de notre piano demi queue dans l’auditorium.

Vous n’osez pas ? Venez pour le plaisir d’écouter les autres et de passer un moment convivial en musique.

Le mardi 27 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr / Entrée libre pour les spectateurs

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-27T20:00:00+01:00

fin : 2026-10-27T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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