Le piano de Margot Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Mardi 27 octobre à 19h
Auditorium (niveau -1)
Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
Entrée libre pour les spectatrices et les spectateurs
Pianiste débutant ou confirmé, venez jouer en public, rencontrez d’autres pianistes autour de notre piano demi queue dans l’auditorium.
Vous n’osez pas ? Venez pour le plaisir d’écouter les autres et de passer un moment convivial en musique.
Le mardi 27 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr / Entrée libre pour les spectateurs
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-27T20:00:00+01:00
fin : 2026-10-27T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T21:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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