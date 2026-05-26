Le pianO du lac Jangada plage de Gourd de Bade Millau

Millau

Le pianO du lac Jangada

plage de Gourd de Bade Polpo productions Millau Aveyron

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Concert flottant, tout public

Musique classique, jazz et du monde

Concert organisé avec le soutien de la mairie de Millau.

JANGADA

La violoniste Anouk Morel et le pianiste Robin Rivoire jouent en duo depuis le printemps 2024 sur le piano flottant. Ils créent le spectacle Jangada à l’automne 2024. Original, varié, tout public, ce concert mis en scène avec le pianO du lac dans des théâtres d’eau différents chaque soir invite à la découverte de nouvelles cultures et à une grande traversée de l’Europe au continent américain.

Chaque escale est l’opportunité de découvrir un nouveau répertoire mis en valeur par les arrangements, la virtuosité, la complicité des deux musiciens. Vous reconnaîtrez Maurice Ravel, Tigran Hamasyan, Ricardo Herz, Bela Bartok, Robin Rivoire, Django Reinhardt, Hermeto Pascal…

Passant du jazz au classique, du blues à la musique brésilienne choro et forró, vous finirez peut-être le concert en dansant sur ces rythmes joyeux et entraînants. ​

Avec Anouk Morel (violon, voix, arrangements, compositions), Robin Rivoire (piano, arrangements, compositions).

MARDI 23 JUIN 2026 à 20h

LIEU plage du Gourd de Bade MILLAU

BILLETTERIE VOLONTAIRE

Cette tournée est autofinancée, elle existe grâce à votre participation.

Prix conseillé 13€ / Prix de soutien 15€

Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe.

Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget, pour les enfants…



HORAIRES

Ouverture de la billetterie sur place à 19h30.

Spectacle à 20h, d’une durée d’1h15.



INFOS PRATIQUES

– Fléchage depuis les parkings.

– En cas de petite pluie le concert est maintenu, spectacle amphibie! A vos parapluies!

– Placement libre. Pensez à amener votre kit confort (coussin, plaid, siège pliant…).

– N’hésitez pas à ramener votre pique-nique. Petite restauration possible sur la plupart des lieux de jeu, renseignez-vous.

– Application des consignes gouvernementales en vigueur le jour du spectacle.

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plage de Gourd de Bade Polpo productions Millau 12100 Aveyron Occitanie

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English :

Floating concert, all audiences

Classical, jazz and world music

Concert organized with the support of Millau town council.

L’événement Le pianO du lac Jangada Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)