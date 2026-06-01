Le Piron fait peau neuve L’Étang Les Hauts-d’Anjou

Les Hauts-d’Anjou

Le Piron fait peau neuve

L’Étang Champigné Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir le nouveau réaménagement du Piron, à Champigné le samedi 20 juin de 14h à 17h.

L’étang du Piron fait peau neuve venez découvrir les nouveaux réaménagements dans ce nouvel espace de nature, de promenades et de loisirs au cœur de Champigné. Quelques animations sont au programme à cette occasion. .

L’Étang Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 00 04

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English :

Come check out the newly renovated Piron in Champign on Saturday, June 20, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

L’événement Le Piron fait peau neuve Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Anjou bleu