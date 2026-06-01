Les Hauts-d’Anjou

Programmation estivale Guinguette Brissarthe

Brissarthe Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-13 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-05

La Guinguette revient pour la saison 2026 à l’occasion de la fête de la Musique du 20 juin et vous donne rendez-vous tout au long de l’été.

La Guinguette organise sa soirée d’ouverture pour la saison été 2026 et dans l’ambiance lors de la fête de la Musique. Un concert sera donné pour entamer cette nouvelle saison estivale.

Durant tout l’été, groupes, chanteurs, musiciens, DJ,… et toujours cette ambiance guinguette qu’on aime tant ! Un programme pour une saison pleine de joie et de musique ! .

Brissarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire brissartheanimations@gmail.com

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English :

La Guinguette returns for the 2026 season on the occasion of the Fête de la Musique on June 20, and looks forward to seeing you all summer long.

L’événement Programmation estivale Guinguette Brissarthe Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Anjou bleu