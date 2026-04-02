Le Plan canopée et l’arbre, un allié pour bien vivre en ville Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau

Pau

Le Plan canopée et l’arbre, un allié pour bien vivre en ville

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 19:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Les arbres nous rendent de nombreux services fraîcheur, ombre, biodiversité, identité des lieux. Qu’est-ce que la canopée, dont le développement ne peut se faire sans l’implication et la participation active des habitants ?

Cet atelier vous informera sur le Plan Canopée comme moyen de favoriser le bien-être en ville et pour les habitants. Il vous donnera les clefs pour comprendre le fonctionnement des arbres et l’intérêt d’en planter dans vos lieux de vie, comment protéger vos arbres, les gestes qui permettent de les pérenniser, planter et tailler à moindre coût. .

Maison de l’Habitat et du Patrimoine 2 bis rue des Cordeliers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 58 60 maison.habitat@agglo-pau.fr

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English : Le Plan canopée et l’arbre, un allié pour bien vivre en ville

L’événement Le Plan canopée et l’arbre, un allié pour bien vivre en ville Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau