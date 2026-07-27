Le poids de l’eau À LA FOLIE THEATRE PARIS
vendredi 28 août 2026 · À LA FOLIE THEATRE · PARIS
Informations pratiques
Un élan
inexplicable fait tomber les défenses et laisse place à des confidences brutes,
des fragments de vies marquées par la douleur et la solitude. Entre l’odeur de
chlore et la vapeur d’eau, naît une amitié improbable, presque urgente. Quand
une rencontre improbable devient un tourbillon irréversible.
Presse :
Théâtral
magazine : « Alexandre Testagrossa montre de manière bouleversante la
somme des petits actes courageux. »
20 h 30 Lever de rideau : « Le texte ose parler de vulnérabilité
masculine, de solitude affective et de peur du lien amoureux. » « Puissant,
émouvant et diablement bien joué ! »
Un fauteuil pour l’orchestre : « Sensible. »
Artiphil :
« Un récit intelligent. »
Dans les vestiaires d’une piscine, deux hommes se croisent pour la première fois. Le décor est banal, mais la rencontre, unique.
Du jeudi 27 août 2026 au samedi 07 novembre 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 21h30 à 22h45
payant
Tarif plein : 26€
Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du
11ème, groupe dès 6 personnes) : 20€
Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T00:30:00+02:00
fin : 2026-11-07T23:45:00+01:00
Date(s) : 2026-08-27T21:30:00+02:00_2026-08-27T22:45:00+02:00;2026-08-28T21:30:00+02:00_2026-08-28T22:45:00+02:00;2026-08-29T21:30:00+02:00_2026-08-29T22:45:00+02:00;2026-09-03T21:30:00+02:00_2026-09-03T22:45:00+02:00;2026-09-04T21:30:00+02:00_2026-09-04T22:45:00+02:00;2026-09-05T21:30:00+02:00_2026-09-05T22:45:00+02:00;2026-09-10T21:30:00+02:00_2026-09-10T22:45:00+02:00;2026-09-11T21:30:00+02:00_2026-09-11T22:45:00+02:00;2026-09-12T21:30:00+02:00_2026-09-12T22:45:00+02:00;2026-09-17T21:30:00+02:00_2026-09-17T22:45:00+02:00;2026-09-18T21:30:00+02:00_2026-09-18T22:45:00+02:00;2026-09-19T21:30:00+02:00_2026-09-19T22:45:00+02:00;2026-09-24T21:30:00+02:00_2026-09-24T22:45:00+02:00;2026-09-25T21:30:00+02:00_2026-09-25T22:45:00+02:00;2026-09-26T21:30:00+02:00_2026-09-26T22:45:00+02:00;2026-10-01T21:30:00+02:00_2026-10-01T22:45:00+02:00;2026-10-02T21:30:00+02:00_2026-10-02T22:45:00+02:00;2026-10-03T21:30:00+02:00_2026-10-03T22:45:00+02:00;2026-10-08T21:30:00+02:00_2026-10-08T22:45:00+02:00;2026-10-09T21:30:00+02:00_2026-10-09T22:45:00+02:00;2026-10-10T21:30:00+02:00_2026-10-10T22:45:00+02:00;2026-10-15T21:30:00+02:00_2026-10-15T22:45:00+02:00;2026-10-16T21:30:00+02:00_2026-10-16T22:45:00+02:00;2026-10-17T21:30:00+02:00_2026-10-17T22:45:00+02:00;2026-10-22T21:30:00+02:00_2026-10-22T22:45:00+02:00;2026-10-23T21:30:00+02:00_2026-10-23T22:45:00+02:00;2026-10-24T21:30:00+02:00_2026-10-24T22:45:00+02:00;2026-10-29T21:30:00+02:00_2026-10-29T22:45:00+02:00;2026-10-30T21:30:00+02:00_2026-10-30T22:45:00+02:00;2026-10-31T21:30:00+02:00_2026-10-31T22:45:00+02:00;2026-11-05T21:30:00+02:00_2026-11-05T22:45:00+02:00;2026-11-06T21:30:00+02:00_2026-11-06T22:45:00+02:00;2026-11-07T21:30:00+02:00_2026-11-07T22:45:00+02:00
À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS
+33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/
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