Le poids de l’eau À LA FOLIE THEATRE PARIS

Informations pratiques

Un élan

inexplicable fait tomber les défenses et laisse place à des confidences brutes,

des fragments de vies marquées par la douleur et la solitude. Entre l’odeur de

chlore et la vapeur d’eau, naît une amitié improbable, presque urgente. Quand

une rencontre improbable devient un tourbillon irréversible.

Presse :

Théâtral

magazine : « Alexandre Testagrossa montre de manière bouleversante la

somme des petits actes courageux. »



20 h 30 Lever de rideau : « Le texte ose parler de vulnérabilité

masculine, de solitude affective et de peur du lien amoureux. » « Puissant,

émouvant et diablement bien joué ! »



Un fauteuil pour l’orchestre : « Sensible. »

Artiphil :

« Un récit intelligent. »

Dans les vestiaires d’une piscine, deux hommes se croisent pour la première fois. Le décor est banal, mais la rencontre, unique.

Du jeudi 27 août 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h30 à 22h45

payant

Tarif plein : 26€

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, habitants du

11ème, groupe dès 6 personnes) : 20€

Tarif jeune (-26 ans et étudiants) : 10€

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T00:30:00+02:00

fin : 2026-11-07T23:45:00+01:00

Date(s) : 2026-08-27T21:30:00+02:00_2026-08-27T22:45:00+02:00;2026-08-28T21:30:00+02:00_2026-08-28T22:45:00+02:00;2026-08-29T21:30:00+02:00_2026-08-29T22:45:00+02:00;2026-09-03T21:30:00+02:00_2026-09-03T22:45:00+02:00;2026-09-04T21:30:00+02:00_2026-09-04T22:45:00+02:00;2026-09-05T21:30:00+02:00_2026-09-05T22:45:00+02:00;2026-09-10T21:30:00+02:00_2026-09-10T22:45:00+02:00;2026-09-11T21:30:00+02:00_2026-09-11T22:45:00+02:00;2026-09-12T21:30:00+02:00_2026-09-12T22:45:00+02:00;2026-09-17T21:30:00+02:00_2026-09-17T22:45:00+02:00;2026-09-18T21:30:00+02:00_2026-09-18T22:45:00+02:00;2026-09-19T21:30:00+02:00_2026-09-19T22:45:00+02:00;2026-09-24T21:30:00+02:00_2026-09-24T22:45:00+02:00;2026-09-25T21:30:00+02:00_2026-09-25T22:45:00+02:00;2026-09-26T21:30:00+02:00_2026-09-26T22:45:00+02:00;2026-10-01T21:30:00+02:00_2026-10-01T22:45:00+02:00;2026-10-02T21:30:00+02:00_2026-10-02T22:45:00+02:00;2026-10-03T21:30:00+02:00_2026-10-03T22:45:00+02:00;2026-10-08T21:30:00+02:00_2026-10-08T22:45:00+02:00;2026-10-09T21:30:00+02:00_2026-10-09T22:45:00+02:00;2026-10-10T21:30:00+02:00_2026-10-10T22:45:00+02:00;2026-10-15T21:30:00+02:00_2026-10-15T22:45:00+02:00;2026-10-16T21:30:00+02:00_2026-10-16T22:45:00+02:00;2026-10-17T21:30:00+02:00_2026-10-17T22:45:00+02:00;2026-10-22T21:30:00+02:00_2026-10-22T22:45:00+02:00;2026-10-23T21:30:00+02:00_2026-10-23T22:45:00+02:00;2026-10-24T21:30:00+02:00_2026-10-24T22:45:00+02:00;2026-10-29T21:30:00+02:00_2026-10-29T22:45:00+02:00;2026-10-30T21:30:00+02:00_2026-10-30T22:45:00+02:00;2026-10-31T21:30:00+02:00_2026-10-31T22:45:00+02:00;2026-11-05T21:30:00+02:00_2026-11-05T22:45:00+02:00;2026-11-06T21:30:00+02:00_2026-11-06T22:45:00+02:00;2026-11-07T21:30:00+02:00_2026-11-07T22:45:00+02:00

À LA FOLIE THEATRE 6 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS

+33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/



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