Le point sur : la fin de Windows 10, Médiathèque Castagnéra, Talence
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Le point sur : la fin de Windows 10 Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Sans inscription Windows 10 n’est plus maintenu depuis le mois d’octobre 2025, vous êtes vous inscrit aux mises à jours étendues ?
Finalement vous avez une nouvelle année de répit, mais que faire l’année prochaine si votre ordinateur ne passe pas à Windows 11 ?
Venez, nous répondons à vos questions sur la fin de Windows 10.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Fin de la maintenance de Windows 10, encore, que faire ?
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