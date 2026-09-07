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Le point sur : la fin de Windows 10, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Le point sur : la fin de Windows 10, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Le point sur : la fin de Windows 10 Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Sans inscription Windows 10 n’est plus maintenu depuis le mois d’octobre 2025, vous êtes vous inscrit aux mises à jours étendues ?
Finalement vous avez une nouvelle année de répit, mais que faire l’année prochaine si votre ordinateur ne passe pas à Windows 11 ?
Venez, nous répondons à vos questions sur la fin de Windows 10.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
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