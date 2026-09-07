Le point sur : la fin de Windows 10, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Le point sur : la fin de Windows 10 Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Sans inscription Windows 10 n’est plus maintenu depuis le mois d’octobre 2025, vous êtes vous inscrit aux mises à jours étendues ?

Finalement vous avez une nouvelle année de répit, mais que faire l’année prochaine si votre ordinateur ne passe pas à Windows 11 ?

Venez, nous répondons à vos questions sur la fin de Windows 10.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Fin de la maintenance de Windows 10, encore, que faire ?