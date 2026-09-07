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Le point sur: Les applications pour faire de la randonnée, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Le point sur: Les applications pour faire de la randonnée, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
sur inscription

Le point sur: Les applications pour faire de la randonnée Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Venez découvrir les différentes applications pour faire de la randonnée !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
présentation de différentes applications #app #randonnée

Canva

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