Le point sur: Les applications pour faire de la randonnée, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Le point sur: Les applications pour faire de la randonnée Samedi 17 octobre, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Venez découvrir les différentes applications pour faire de la randonnée !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

présentation de différentes applications #app #randonnée

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