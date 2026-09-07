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Le pôle culturel et l’église de la Prairie, église de la prairie montbéliard, Montbéliard

dimanche 18 octobre 2026 · église de la prairie montbéliard · Montbéliard

Le pôle culturel et l’église de la Prairie, église de la prairie montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
église de la prairie montbéliard
Adresse
3 Rte de Grand Charmont, 25200 Montbéliard
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs

Le pôle culturel et l’église de la Prairie Dimanche 18 octobre, 15h00 église de la prairie montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Librairie, café, archives… Le pôle culturel de l’église mennonite de la Prairie a pu voir le jour grâce à l’argent et aux bras des fidèles qui ont permis, par leur engagement, de réussir la reconversion de la chapelle et des salles de la ferme de la Prairie, en coordination avec le cabinet d’architectes Rolinet et associés.
En partenariat avec l’église de la Prairie.

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Librairie, café, archives… Le pôle culturel de l’église mennonite de la Prairie a pu voir le jour grâce à l’argent et aux bras des fidèles qui ont permis, par leur engagement, de réussir la de la …

© Rolinet et associés

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