Le pôle culturel et l’église de la Prairie, église de la prairie montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Le pôle culturel et l’église de la Prairie Dimanche 18 octobre, 15h00 église de la prairie montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Librairie, café, archives… Le pôle culturel de l’église mennonite de la Prairie a pu voir le jour grâce à l’argent et aux bras des fidèles qui ont permis, par leur engagement, de réussir la reconversion de la chapelle et des salles de la ferme de la Prairie, en coordination avec le cabinet d’architectes Rolinet et associés.

En partenariat avec l’église de la Prairie.

église de la prairie montbéliard 3 Rte de Grand Charmont, 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Prairie-Grands Jardins Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.agglo-montbeliard.fr »}]

Librairie, café, archives… Le pôle culturel de l’église mennonite de la Prairie a pu voir le jour grâce à l’argent et aux bras des fidèles qui ont permis, par leur engagement, de réussir la de la …

© Rolinet et associés