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Le port de Bordeaux d’hier à aujourd’hui, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mardi 13 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Le port de Bordeaux d’hier à aujourd’hui, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Le port de Bordeaux d’hier à aujourd’hui Mardi 13 octobre, 16h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T16:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T16:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/455

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/455 »}]
Avec Ivan Martin, directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux et Laurent Védrine, directeur du musée d’Aquitaine.

Pierre-Louis Cazaubon, Le port de Bordeaux © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux.jpg

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