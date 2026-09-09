Le port de Bordeaux d’hier à aujourd’hui, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Le port de Bordeaux d’hier à aujourd’hui Mardi 13 octobre, 16h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T16:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T16:30:00+02:00 – 2026-10-13T18:00:00+02:00

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/455

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/455 »}]

Avec Ivan Martin, directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux et Laurent Védrine, directeur du musée d’Aquitaine.

Pierre-Louis Cazaubon, Le port de Bordeaux © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux.jpg