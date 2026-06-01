LE POT AUX ROSES CAFÉ FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MIDNITE BLUE LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes dimanche 21 juin 2026.

Encausse-les-Thermes

LE POT AUX ROSES CAFÉ FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MIDNITE BLUE

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de l’école de musique Midnite Blue

11h, Le Comminges a du talent !

A partir de 15h, Notre scène est la vôtre ! Musiciens amateurs, venez partagez votre art avec nous.

Restauration réalisée sur place et avec amour .

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie ecole.midniteblue@7362076.brevosend.com

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English :

Midnite Blue music school festival

L’événement LE POT AUX ROSES CAFÉ FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MIDNITE BLUE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE