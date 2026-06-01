LE POT AUX ROSES CAFÉ HERVÉ ROUSSEAUX (QUARTET SAXOPHONE JAZZ) LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes
LE POT AUX ROSES CAFÉ HERVÉ ROUSSEAUX (QUARTET SAXOPHONE JAZZ) LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes samedi 13 juin 2026.
Encausse-les-Thermes
LE POT AUX ROSES CAFÉ HERVÉ ROUSSEAUX (QUARTET SAXOPHONE JAZZ)
LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
On retrouve chez Hervé la verve et la sonorité de Sonny Rollins
On retrouve chez Hervé la verve et la sonorité de Sonny Rollins, alliant tendresse, humour, flegme et précision.
Restauration réalisée sur place et avec amour .
LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie ecole.midniteblue@7362076.brevosend.com
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English :
Hervé has the verve and sound of Sonny Rollins
L’événement LE POT AUX ROSES CAFÉ HERVÉ ROUSSEAUX (QUARTET SAXOPHONE JAZZ) Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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