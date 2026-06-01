Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LE POT AUX ROSES CAFÉ SESSION IRLANDAISE LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes

LE POT AUX ROSES CAFÉ SESSION IRLANDAISE LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : LE POT AUX ROSES CAFÉ

Adresse : 30 Rue de la Fontaine

Ville : 31160 Encausse-les-Thermes

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Encausse-les-Thermes

LE POT AUX ROSES CAFÉ SESSION IRLANDAISE

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Session Irlandaise
Session Irlandaise
Restauration réalisée sur place et avec amour   .

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie   ecole.midniteblue@7362076.brevosend.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Irish session

L’événement LE POT AUX ROSES CAFÉ SESSION IRLANDAISE Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Encausse-les-Thermes (Haute-Garonne)