LE POT AUX ROSES CAFÉ LIONNEL MARRACHE (JAZZ/BLUES BRÉSILIEN) LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes

Encausse-les-Thermes

LE POT AUX ROSES CAFÉ LIONNEL MARRACHE (JAZZ/BLUES BRÉSILIEN)

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Multi-instrumentiste véritablement général, adepte des voyages extragalactiques.

Multi-instrumentiste véritablement général, adepte des voyages extragalactiques. Lionnel va nous faire décoller ! Restauration réalisée sur place et avec amour .

LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie ecole.midniteblue@7362076.brevosend.com

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English :

A truly all-round multi-instrumentalist, adept at extragalactic travel.

L’événement LE POT AUX ROSES CAFÉ LIONNEL MARRACHE (JAZZ/BLUES BRÉSILIEN) Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE