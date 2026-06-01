LE POT AUX ROSES CAFÉ THERMES NOIRS (LECTURE) LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes
LE POT AUX ROSES CAFÉ THERMES NOIRS (LECTURE) LE POT AUX ROSES CAFÉ Encausse-les-Thermes vendredi 12 juin 2026.
Encausse-les-Thermes
LE POT AUX ROSES CAFÉ THERMES NOIRS (LECTURE)
LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Lecture d’extraits de livres
Lecture d’extraits de livres par Benoit Séverac, accompagnée par la musique de Jean Paul Raffit.
Restauration réalisée sur place et avec amour .
LE POT AUX ROSES CAFÉ 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie ecole.midniteblue@7362076.brevosend.com
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L’événement LE POT AUX ROSES CAFÉ THERMES NOIRS (LECTURE) Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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