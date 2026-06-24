Le premier artifice | Arts du cirque Site des Machines de l’Île de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-03 20:45 – 22:25

Gratuit : non De 12 € à 28 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Durée 1h40À partir de 12 ans

Sous une pluie de couleurs, fleurs, plumes et paillettes, ils réinventent la piste comme un espace où la virtuosité rencontre la liberté absolue. Entre numéros de voltige, contorsion et acrobaties vertigineuses, on y croise un lanceur de couteaux, un drag clown déloyal, des corps électriques et électrisants. Ici, tout est prétexte à explorer les limites du corps et de nouvelles formes d’expression. Chaque mouvement raconte une histoire de résistance et d’émancipation, sans jamais oublier la poésie du geste.Une création populaire et accessible, où le chapiteau devient le lieu de toutes les audaces. — “Une fiesta hallucinante.” Télérama — Une création du Collectif QueerAvec : Marthe Richard, Andrea Vergara, Simon Rius, Mona Guyard, Jenny Victoire Charreton, Thomas Botticelli, Mouniratou TaïrouMusique : Jenny Victoire Charreton, Andrea Vergara, Simon Rius, Mouniratou Taïrou, Marthe RichardDirection musicale et régie son : Jenny Victoire CharretonCréation et régie lumière : Kazy de Bourran MansouriRégie plateau, chapiteau et construction : Loïse MareRégie générale et construction : Julia MalabaveCoordination mise en scène et écriture : Sandra CalderanCréation costumes : Solène CapmasProduction : Basinga

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