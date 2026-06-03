Le Premier Artifice Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 20:30 – 21:45

Gratuit : non De 9 € à 28 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre Tout public

Cirque Queer – Spectacle sous chapiteau sur l’ïle de NantesLes identités s’effeuillent au gré de cet extravagant cabaret résolument populaire ! Rassemblant artistes et techniciens rattachés au mouvement queer, le collectif se joue des codes des arts de la piste et en revisite les fondamentaux. Marche sur des bouteilles, portés acrobatiques, contorsions…, Le Premier Artifice déroule la tradition des « freak shows » tout en offrant le meilleur du cirque : le merveilleux.

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 0240729758 https://www.capellia.fr



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