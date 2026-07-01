Le Premier Artifice, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Le Premier Artifice 13 – 25 novembre Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 9 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T21:45:00+01:00

Fin : 2026-11-25T20:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:45:00+01:00

Cirque Queer – Spectacle sous chapiteau sur l’ïle de Nantes

Les identités s’effeuillent au gré de cet extravagant cabaret résolument populaire ! Rassemblant artistes et techniciens rattachés au mouvement queer, le collectif se joue des codes des arts de la piste et en revisite les fondamentaux. Marche sur des bouteilles, portés acrobatiques, contorsions…, Le Premier Artifice déroule la tradition des « freak shows » tout en offrant le meilleur du cirque : le merveilleux.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

Les identités s’effeuillent au gré de cet extravagant cabaret résolument populaire ! Sous chapiteau cirque

Loup Romer