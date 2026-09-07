Le Pressing Comedy Club – « La vie en pause », Pressing Comedy Club, Draguignan, Draguignan
samedi 3 octobre 2026 · Pressing Comedy Club, Draguignan · Draguignan
Informations pratiques
Le Pressing Comedy Club – « La vie en pause » Samedi 3 octobre, 20h00 Pressing Comedy Club, Draguignan Var
14,99 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Miloud HARIZ – « La vie en pause » – Spectacle seul en scène
Date : samedi 3 octobre
Heure : 20h – 22h
Prix : 14,99 €
Venez rire avec Miloud Hariz et son regard unique sur la vie. Une soirée pleine d’énergie, de sincérité et de rires !
Pressing Comedy Club, Draguignan Quartier Saint Léger – Galerie commerciale « Les Héllènes » – Avenue Hélène Vidal, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://pressingcomedyclub.com/booking?event_id=1c96830e-c18a-4662-a982-c4e2f3cd739d »}]
Miloud HARIZ – « La vie en pause » – Spectacle seul en scène
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