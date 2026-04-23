Bélâbre

Le primtemps du cimetière de Jovard

Jovard Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire et à la découverte des cimetières.

11e édition du printemps des cimetières. Le seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire et à la découverte des cimetières.

Visite commentée du cimetière de Jovard pour découvrir le ptarimoine funéraire et l’histoire des lieux dans un environnement respectueux de la biodiversité. .

Jovard Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 15 71 80 paysbelabre@yahoo.fr

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English :

The only national event dedicated exclusively to funerary heritage and the discovery of cemeteries.

L’événement Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Brenne