Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre

Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre

Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Jovard

Ville : 36370 Bélâbre

Département : Indre

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Bélâbre

Le primtemps du cimetière de Jovard

Jovard Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Le seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire et à la découverte des cimetières.
11e édition du printemps des cimetières. Le seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire et à la découverte des cimetières.
Visite commentée du cimetière de Jovard pour découvrir le ptarimoine funéraire et l’histoire des lieux dans un environnement respectueux de la biodiversité.   .

Jovard Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 15 71 80  paysbelabre@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The only national event dedicated exclusively to funerary heritage and the discovery of cemeteries.

L’événement Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Brenne

À voir aussi à Bélâbre (Indre)