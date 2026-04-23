Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre
Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre dimanche 10 mai 2026.
Bélâbre
Le primtemps du cimetière de Jovard
Jovard Bélâbre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Le seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire et à la découverte des cimetières.
11e édition du printemps des cimetières. Le seul événement national dédié exclusivement au patrimoine funéraire et à la découverte des cimetières.
Visite commentée du cimetière de Jovard pour découvrir le ptarimoine funéraire et l’histoire des lieux dans un environnement respectueux de la biodiversité. .
Jovard Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 15 71 80 paysbelabre@yahoo.fr
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English :
The only national event dedicated exclusively to funerary heritage and the discovery of cemeteries.
L’événement Le primtemps du cimetière de Jovard Bélâbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Destination Brenne
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