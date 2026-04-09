Le Printemps des Cimetières fête ses 10 ans ! Place de l’Abbatiale Abondance

Abondance

Le Printemps des Cimetières fête ses 10 ans !

Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-11 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Accessible via QR code la naissance de l’actuel cimetière, les monuments et stèles liés aux grandes guerres, les symboles dans l’art funéraire et une exposition inédite sur le déplacement du monument aux morts.

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Place de l’Abbatiale Abbaye d’Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 81 60 54 contact@abbayeabondance.fr

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English : Le Printemps des Cimetières is celebrating its 10th anniversary!

Accessible via QR code: the origins of the current cemetery, monuments and headstones linked to the world wars, symbols in funerary art, and a brand-new exhibition on the relocation of the war memorial.

L’événement Le Printemps des Cimetières fête ses 10 ans ! Abondance a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Leman Mountains Explore