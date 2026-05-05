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Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien rue Amiral Pottier Rochefort

Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien rue Amiral Pottier Rochefort vendredi 8 mai 2026.

Lieu : rue Amiral Pottier

Adresse : Cimetière civil

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Rochefort

Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien

rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-08

Dans le cadre du Printemps des cimetières.
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rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

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English : Spring in the Cemeteries: a meeting with ARCEF (‘Preservation and Promotion of Heritage in the Rochefort Region’) and the Napoleonic legacy

As part of the “Spring in the Cemeteries” event.

L’événement Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien Rochefort a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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