Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien rue Amiral Pottier Rochefort
Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien rue Amiral Pottier Rochefort vendredi 8 mai 2026.
Rochefort
Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien
rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Dans le cadre du Printemps des cimetières.
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rue Amiral Pottier Cimetière civil Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Spring in the Cemeteries: a meeting with ARCEF (‘Preservation and Promotion of Heritage in the Rochefort Region’) and the Napoleonic legacy
As part of the “Spring in the Cemeteries” event.
L’événement Le Printemps des cimetières rencontre avec l’ARCEF Sauvegarde et promotion du patrimoine en Pays rochefortais et le souvenir Napoléonien Rochefort a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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