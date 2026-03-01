Le Printemps des Poètes 2026 Atelier d’écriture

au cinéma Le Grand Rio LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Atelier d’écriture autour de la poésie.

.

au cinéma Le Grand Rio LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 lvdm@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Poetry writing workshop.

L’événement Le Printemps des Poètes 2026 Atelier d’écriture Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65