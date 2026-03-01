Le Printemps des Poètes 2026 Atelier d’écriture au cinéma Le Grand Rio Lannemezan
Le Printemps des Poètes 2026 Atelier d’écriture au cinéma Le Grand Rio Lannemezan jeudi 12 mars 2026.
Le Printemps des Poètes 2026 Atelier d’écriture
au cinéma Le Grand Rio LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Atelier d’écriture autour de la poésie.
au cinéma Le Grand Rio LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 lvdm@wanadoo.fr
English :
Poetry writing workshop.
