Le Printemps des Poètes 2026 Balade poétique

au bois de la Plantade LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Balade poétique autour de la Liberté, par Roland Gérard.

Pour cet intervention, une participation au chapeau vous sera proposée.

au bois de la Plantade LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 lvdm@wanadoo.fr

English :

Poetic stroll around Liberty, by Roland Gérard.

For this talk, you’ll be asked to pay by the hatful.

