Le Printemps des Poètes 2026 Balade poétique au bois de la Plantade Lannemezan
Le Printemps des Poètes 2026 Balade poétique au bois de la Plantade Lannemezan dimanche 15 mars 2026.
Le Printemps des Poètes 2026 Balade poétique
au bois de la Plantade LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Balade poétique autour de la Liberté, par Roland Gérard.
Pour cet intervention, une participation au chapeau vous sera proposée.
.
au bois de la Plantade LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 lvdm@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Poetic stroll around Liberty, by Roland Gérard.
For this talk, you’ll be asked to pay by the hatful.
L’événement Le Printemps des Poètes 2026 Balade poétique Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65