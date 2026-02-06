Le Printemps des Poètes 2026

LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-21

Le service culturel et la médiathèque de Lannemezan proposent un concours de poésie illustrée. Le thème 2026 du Printemps des poètes est La liberté. Force vive, déployée .

Les poèmes sont à envoyer entre le 19 janvier et le 19 février 2026, auprès de la médiathèque à l’adresse mail suivante mediatheque@mairie-lannemezan.fr

Tous les poèmes illustrés seront exposés à la médiathèque entre le 11 et le 18 mars 2026.

Renseignements complémentaires:

05.62.99.13.59 ou 05.62.99.13.50 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr mediatheque@mairie-lannemezan.fr

.

LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59

English :

Lannemezan’s cultural service and media library are offering an illustrated poetry competition. The 2026 Printemps des poètes theme is Freedom. Force vive, déployée .

Poems should be sent between January 19 and February 19, 2026, to the mediatheque at the following e-mail address: mediatheque@mairie-lannemezan.fr

All illustrated poems will be exhibited at the media library between March 11 and 18, 2026.

Further information:

05.62.99.13.59 or 05.62.99.13.50 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr mediatheque@mairie-lannemezan.fr

L’événement Le Printemps des Poètes 2026 Lannemezan a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65