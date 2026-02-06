Le Printemps des Poètes 2026 Lannemezan
Le Printemps des Poètes 2026 Lannemezan mercredi 11 mars 2026.
Le Printemps des Poètes 2026
LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-11
Le service culturel et la médiathèque de Lannemezan proposent un concours de poésie illustrée. Le thème 2026 du Printemps des poètes est La liberté. Force vive, déployée .
Les poèmes sont à envoyer entre le 19 janvier et le 19 février 2026, auprès de la médiathèque à l’adresse mail suivante mediatheque@mairie-lannemezan.fr
Tous les poèmes illustrés seront exposés à la médiathèque entre le 11 et le 18 mars 2026.
Renseignements complémentaires:
05.62.99.13.59 ou 05.62.99.13.50 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr mediatheque@mairie-lannemezan.fr
.
LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lannemezan’s cultural service and media library are offering an illustrated poetry competition. The 2026 Printemps des poètes theme is Freedom. Force vive, déployée .
Poems should be sent between January 19 and February 19, 2026, to the mediatheque at the following e-mail address: mediatheque@mairie-lannemezan.fr
All illustrated poems will be exhibited at the media library between March 11 and 18, 2026.
Further information:
05.62.99.13.59 or 05.62.99.13.50 serviceculturel@mairie-lannemezan.fr mediatheque@mairie-lannemezan.fr
L’événement Le Printemps des Poètes 2026 Lannemezan a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65