Le Printemps des Poètes au Vent des Mots LANNEMEZAN Lannemezan
Le Printemps des Poètes au Vent des Mots LANNEMEZAN Lannemezan samedi 21 mars 2026.
Le Printemps des Poètes au Vent des Mots
LANNEMEZAN 47, rue Victor hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
A partir de 10H Lectures de poésies avec un Kamishibaï.
De 14H30 à 17H30 Véronique Delord viendra vous proposer des poésies minute.
.
LANNEMEZAN 47, rue Victor hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 lvdm@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 10am: Poetry readings with a Kamishibaï.
From 2.30 pm to 5.30 pm: Véronique Delord will be on hand to propose some minute poems.
L’événement Le Printemps des Poètes au Vent des Mots Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65