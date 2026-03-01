Le Printemps des Poètes au Vent des Mots LANNEMEZAN Lannemezan

Le Printemps des Poètes au Vent des Mots

LANNEMEZAN 47, rue Victor hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

2026-03-21

A partir de 10H Lectures de poésies avec un Kamishibaï.

De 14H30 à 17H30 Véronique Delord viendra vous proposer des poésies minute.

LANNEMEZAN 47, rue Victor hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 lvdm@wanadoo.fr

English :

From 10am: Poetry readings with a Kamishibaï.

From 2.30 pm to 5.30 pm: Véronique Delord will be on hand to propose some minute poems.

