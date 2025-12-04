Le printemps des réserves

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-25

Rendez-vous avec les équipes des réserves !

Dans toutes les réserves naturelles de Vendée et de Charente-Maritime, venez à la rencontre des équipes qui gèrent, protègent et font découvrir ces espaces préservés. Tout au long de la journée, conservateurs et conservatrices, animateurs et animatrices et gardes-technicien·nes vous proposeront des points d’accueil et d’observation, ainsi que des activités pour toute la famille.

Retrouvez le programme détaillé sur les sites internet des réserves .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Meet the reserve teams!

