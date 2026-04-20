Le printemps Ghibli Pertuis
Le printemps Ghibli Pertuis samedi 2 mai 2026.
Pertuis
Le printemps Ghibli
Du 02/05 au 29/05/2026 tous les jours. Quartier Otaku & Cinéma le Luberon Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-02
Venez découvrir le printemps Ghibli du 2 au 29 mai avec 10 films à découvrir.
Infos et réservations sur le site du cinéma https://cinema-leluberon.fr/ 04 90 09 64 24 .
Quartier Otaku & Cinéma le Luberon Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Come and discover the Ghibli Spring from May 2 to 29, with 10 films to discover.
L’événement Le printemps Ghibli Pertuis a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Pertuis
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