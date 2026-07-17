Le Printemps Lille, histoire et coulisses d’une institution du Nord, Printemps 39-45 rue nationale 59000 lille, Lille
vendredi 18 septembre 2026 · Printemps 39-45 rue nationale 59000 lille · Lille
Informations pratiques
Le Printemps Lille, histoire et coulisses d’une institution du Nord 18 et 19 septembre Printemps 39-45 rue nationale 59000 lille Nord
sous condition de réservation (places limitées)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Conférence et visite guidée au cœur de la locomotive du commerce lillois. Il y a tout juste 63 ans, à l’automne 1962, était inauguré le nouveau Printemps de Lille. Avec sa surface totale gigantesque de près de 28 000 m², ses éclairages artificiels puissants, son parking intégré perché sur le toit, son conditionnement d’air et son supermarché en libre service, ce grand magasin ultra moderne, symbole des Trente Glorieuses, est le premier en France à adopter les codes et innovations des department stores américains. Pour sa quatrièm édition, vous êtes invités à parcourir les dédales de cette institution du commerce, dont les origines remontent à 1894. Des « Galeries Lilloises » au Printemps d’aujourd’hui, un fabuleux voyage entre architecture, mode et histoire.
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Il y a tout juste 63 ans, à l’automne 1962, était inauguré le nouveau Printemps de Lille.
Avec sa surface totale gigantesque de près de 28 000 m², ses éclairages artificiels puissants, son parking intégré perché sur le toit, son conditionnement d’air et son supermarché en libre service, ce grand magasin ultra moderne, symbole des Trente Glorieuses, est le premier en France à adopter les codes et innovations des department stores américains.
Pour sa quatrièm édition, vous êtes invités à parcourir les dédales de cette institution du commerce, dont les origines remontent à 1894. Des « Galeries Lilloises » au Printemps d’aujourd’hui, un fabuleux voyage entre architecture, mode et histoire.
Conférence et visite guidée au cœur de la locomotive du commerce lillois. Il y a tout juste 63 ans, à l’automne 1962, était inauguré le nouveau Printemps de Lille. Avec sa surface totale gigantesque…
©printemps
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