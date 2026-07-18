Le Prix Joséphine 2026 à L’Olympia L’Olympia Paris

Informations pratiques

Le Prix Joséphine vous ouvre les portes de sa cérémonie qui récompensera les albums de l’année !

Sur la scène de l’Olympia, les 10 artistes finalistes du Palmarès 2026 interpréteront chacun 2 ou 3 titres issus de leur album primé : 15 15, 23wa, aupinard, Chassol, CAMILLE YEMBE, GILDAA, Jowee Omicil, LinLin, LYNN et Sarāb. Rendez-vous mercredi 30 septembre pour un concert unique et une cérémonie comme aucune autre, présidée par Pomme.

Billetterie disponible sur le site de L’Olympia et sur Shotgun.

Prix des places : Catégorie 1 : 44 euros, Catégorie 2 : 29 euros, tarif « Early Bird » à 24 euros (dans les limites des places disponibles).

L’Olympia

Mercredi 30 septembre

Ouverture des portes : 19h / Cérémonie : 20h30

Le Prix Joséphine célèbre l’audace artistique et récompense les albums incontournables de l’année.

Le mercredi 30 septembre 2026

de 20h30 à 23h30

payant

De 24 à 44 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-01T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T20:30:00+02:00_2026-09-30T23:30:00+02:00

L’Olympia 28, boulevard des Capucines 75009 Paris

https://www.prixjosephine.com/ info@prixjosephine.com https://www.facebook.com/prixjosephine/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/prixjosephine/?locale=fr_FR



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