LE PROBLÈME LAPIN Théâtre de l’Archipel Perpignan
mercredi 31 mars 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE PROBLÈME LAPIN
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 27
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-03-31 19:00:00
fin : 2027-03-31
Date(s) :
2027-03-31 2027-04-01 2027-04-02
Pourquoi les lapins envahissent-ils nos villes et nos imaginaires ? Avec Le Problème lapin, Frédéric Ferrer, orateur aussi érudit que drolatique, poursuit son cycle de cartographies décalées et transforme une question improbable en enquête désopilante et très instructive.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Why are rabbits invading our cities and our imaginations? With *The Rabbit Problem*, Frédéric Ferrer, a speaker as erudite as he is humorous, continues his series of offbeat explorations and transforms an unlikely question into a hilarious—and highly informative—investigation.
L’événement LE PROBLÈME LAPIN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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