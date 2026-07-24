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AGENDA · Perpignan

LE PROBLÈME LAPIN Théâtre de l’Archipel Perpignan

mercredi 31 mars 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 31 mars 2027
Fin
mercredi 31 mars 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre de l'Archipel
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 27 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

LE PROBLÈME LAPIN

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 27

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-03-31 19:00:00
fin : 2027-03-31

Date(s) :
2027-03-31 2027-04-01 2027-04-02

Pourquoi les lapins envahissent-ils nos villes et nos imaginaires ? Avec Le Problème lapin, Frédéric Ferrer, orateur aussi érudit que drolatique, poursuit son cycle de cartographies décalées et transforme une question improbable en enquête désopilante et très instructive.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Why are rabbits invading our cities and our imaginations? With *The Rabbit Problem*, Frédéric Ferrer, a speaker as erudite as he is humorous, continues his series of offbeat explorations and transforms an unlikely question into a hilarious—and highly informative—investigation.

L’événement LE PROBLÈME LAPIN Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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