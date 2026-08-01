Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre Rue de l’Église Coulanges-sur-Yonne

Informations pratiques

Coulanges-sur-Yonne

Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Théâtre en l’église de Coulanges-sur-Yonne Le procès de Jeanne d’Arc, d’après le texte authentique des minutes du procès Avec Fanny Heurguier et Bernard Lefebvre Mise en scène JL Jeener .

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32

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English : Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre

L’événement Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais