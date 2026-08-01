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Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre Rue de l’Église Coulanges-sur-Yonne

vendredi 7 août 2026 · Rue de l'Église · Coulanges-sur-Yonne

Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre Rue de l’Église Coulanges-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Eglise de Coulanges-sur-Yonne
Ville
89480 Coulanges-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Coulanges-sur-Yonne

Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Théâtre en l’église de Coulanges-sur-Yonne Le procès de Jeanne d’Arc, d’après le texte authentique des minutes du procès Avec Fanny Heurguier et Bernard Lefebvre Mise en scène JL Jeener   .

Rue de l’Église Eglise de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32 

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English : Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre

L’événement Le procès de Jeanne d’Arc Théâtre Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais

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