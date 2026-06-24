Le Procès d’une vie Roubaix

Roubaix

Le Procès d’une vie

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 20:00:00

fin : 2027-02-16 21:20:00

Date(s) :

2027-02-16

Pour les défendre, l’avocate Gisèle Halimi transforme ce box d’accusées en véritable tribune politique, marquant un combat fondateur pour les droits des femmes.

Loin du monument figé, la mise en scène propose une écriture chorale vibrante qui mêle précision documentaire, mémoire intime et poésie. Le rythme y est vif, traversé d’éclairs d’humour et de silences pesants, donnant corps et voix à ces femmes que l’histoire a longtemps gardées dans l’ombre.

Nommée à plusieurs reprises aux Molières, cette pépite théâtrale lumineuse et nécessaire rappelle avec force que la scène reste un puissant lieu de mémoire, de transmission et de combat.

Pour les défendre, l’avocate Gisèle Halimi transforme ce box d’accusées en véritable tribune politique, marquant un combat fondateur pour les droits des femmes.

Loin du monument figé, la mise en scène propose une écriture chorale vibrante qui mêle précision documentaire, mémoire intime et poésie. Le rythme y est vif, traversé d’éclairs d’humour et de silences pesants, donnant corps et voix à ces femmes que l’histoire a longtemps gardées dans l’ombre.

Nommée à plusieurs reprises aux Molières, cette pépite théâtrale lumineuse et nécessaire rappelle avec force que la scène reste un puissant lieu de mémoire, de transmission et de combat. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

To defend them, attorney Gisèle Halimi transforms the dock into a veritable political platform, marking a seminal struggle for women’s rights.

Far from being a static monument, the production features a vibrant, choral narrative that blends documentary precision, personal memory, and poetry. The pace is brisk, punctuated by flashes of humor and heavy silences, giving substance and a voice to these women whom history has long kept in the shadows.

Nominated several times for Molière Awards, this luminous and essential theatrical gem powerfully reminds us that the stage remains a powerful space for memory, transmission, and struggle.

L’événement Le Procès d’une vie Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme