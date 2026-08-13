Le procès d’une vie Saint-Vincent-de-Tyrosse
vendredi 2 avril 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Le procès d’une vie
Salle de cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:30:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Inspirée du procès de Bobigny et de Gisèle Halimi, Le Procès d’une vie raconte un combat de femmes qui résonne plus que jamais aujourd’hui. Barbara Lamballais et Karina Testa signent un texte couronné de 3 Molières 2026 — dont celui du meilleur spectacle de théâtre privé — porté par une troupe qui e
Inspirée du procès de Bobigny et de Gisèle Halimi, Le Procès d’une vie raconte un combat de femmes qui résonne plus que jamais aujourd’hui. Barbara Lamballais et Karina Testa signent un texte couronné de 3 Molières 2026 — dont celui du meilleur spectacle de théâtre privé — porté par une troupe qui emporte tout sur son passage.
4 nominations et 3 Molières en 2026 Molière du théâtre privé, des autrices et de la comédienne dans un second rôle. .
Salle de cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Le procès d’une vie
Inspired by the Bobigny trial and the story of Gisèle Halimi, *Le Procès d’une vie* tells the story of women’s struggle that resonates more than ever today. Barbara Lamballais and Karina Testa have written a play that won three 2026 Molière Awards—including Best Independent Theater Production—performed by a troupe that…
L’événement Le procès d’une vie Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI LAS
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