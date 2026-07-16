Le processus de création en photojournalisme, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Le processus de création en photojournalisme Jeudi 1 avril 2027, 14h00 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T14:00:00+02:00 – 2027-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-01T14:00:00+02:00 – 2027-04-01T18:00:00+02:00

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Le processus de création en photojournalisme »

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.

Cette troisième table ronde aborde les processus de création photojournalistique du point de vue des professionnels, avec le cas particulier des correspondants ouvriers de l’Humanité.

Il sera question de l’organisation du travail des différents acteurs, de la prise de vue à la publication de l’image ; des contraintes rencontrées par les auteurs, notamment celles de la ligne éditoriale de l’organe de presse ; ainsi que de la place des femmes photographes dans un milieu encore majoritairement masculin. La discussion devrait permettre une réflexion sur les motivations des photographes militants amateurs qu’étaient les correspondants du journal l’Humanité.

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue du président Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 93 97 00 https://archives.seinesaintdenis.fr/ https://www.facebook.com/p/Archives-d%C3%A9partementales-de-la-Seine-Saint-Denis-61550607263041/;https://www.linkedin.com/company/100665041/admin/dashboard/ Métro ligne 5 Bobigny-Pablo-Picasso

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Le processus de création en photojournalisme »

© Jacques Marie – Mémoires d’Humanité / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis