Le Ptit Bal, avec la musicienne Zina Medjkoune, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Le Ptit Bal, avec la musicienne Zina Medjkoune Mercredi 26 août, 16h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T16:30:00+02:00 – 2026-08-26T17:15:00+02:00

Fin : 2026-08-26T16:30:00+02:00 – 2026-08-26T17:15:00+02:00

Dans le cadre du festival Les heures dorées, musique à la bibliothèque, participez au premier Ptit Bal dans le jardin de la médiathèque !

Durée 45 minutes

Accompagnée au violon et au chant par la compagnie Grupetto Cantabile

Tout public, à partir de 6 ans pour danser ; Les parents avec les enfants 0-6 ans sont bienvenus pour regarder, encourager, applaudir !

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12480/le-ptit-bal-avec-la-musicienne-zina-medjkoune »}]

Une création originale pour le festival Les heures dorées 2026, musique à la bibliothèque

Ptit Bal à la médiathèque de Lille Moulins, juin 2025 – BmL