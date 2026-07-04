UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Le P’tit ciné de Margot – Projection jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Le P’tit ciné de Margot – Projection jeunesse Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée libre dans la limite des places disponibles<br></p>

Lumières tamisées, projecteur et toile blanche. Venez
découvrir une sélection de courts-métrages et documentaires animaliers, dans une ambiance cosy !

Un rendez-vous parfait pour s’évader et s’émerveiller,
le temps d’un après-midi !

mercredis 21 et 28 octobre à 15h
salle d’animation (niveau +1)
enfants à partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Si vous venez en groupe de plus de 4 personnes, nous contacter en amont, en nous appelant au 01 45 30 71 41 ou en nous écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Pendant les vacances scolaires, la médiathèque vous propose deux après-midis cinéma à destination des enfants !
Du mercredi 21 octobre 2026 au mercredi 28 octobre 2026 :
mercredi
de 15h00 à 16h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-21T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-28T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-28T15:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)