Informations pratiques

Lumières tamisées, projecteur et toile blanche. Venez

découvrir une sélection de courts-métrages et documentaires animaliers, dans une ambiance cosy !

Un rendez-vous parfait pour s’évader et s’émerveiller,

le temps d’un après-midi !

mercredis 21 et 28 octobre à 15h

salle d’animation (niveau +1)

enfants à partir de 5 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Si vous venez en groupe de plus de 4 personnes, nous contacter en amont, en nous appelant au 01 45 30 71 41 ou en nous écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Pendant les vacances scolaires, la médiathèque vous propose deux après-midis cinéma à destination des enfants !

Du mercredi 21 octobre 2026 au mercredi 28 octobre 2026 :

mercredi

de 15h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-28T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-28T15:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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