Le P’tit marché bio Le Trois Château-Chinon (Ville)

Le Trois 3 Route de Nevers Château-Chinon (Ville) Nièvre

Début : 2026-01-06 17:30:00

fin : 2063-03-13 18:00:00

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19

Marché de paysan.nes et artisan.es tous les mardis de 17h30 à 18h30, 3 route de Nevers, 58120 Château-Chinon.

Labellisé AB laitages, desserts lactés et fromages de vache et de chèvre, viande de veau, boeuf et porc, légumes, oeufs, miel, jus de fruits, laine et lainages.

Commandes recommandées.

Toutes les informations sur https://www.poussedeterre.fr/moutonzebre/paniers-bio-a-chateau-chinon/ .

Le Trois 3 Route de Nevers Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lemoutonzebre@poussedeterre.fr

