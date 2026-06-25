Piano du Lac cOsmOdrOmO Les Settons Alligny-en-Morvan
Piano du Lac cOsmOdrOmO Les Settons Alligny-en-Morvan samedi 18 juillet 2026.
Alligny-en-Morvan
Piano du Lac cOsmOdrOmO
Les Settons Base activital Lac des Settons Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le pianO du Lac atterrit au LAC DES SETTONS (58) les samedi 18 et dimanche 19 juillet à 20h avec cOsmOdrOmO la nouvelle odyssée musicale sur l’eau de Delphine Coutant. Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux après un voyage aux confins de l’univers, la chanteuse pop et son équipage reviennent sur la terre. Second volet faisant suite à “2 Systèmes Solaires” cOsmOdrOmO est une véritable ode à la vie… .
Les Settons Base activital Lac des Settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Piano du Lac cOsmOdrOmO
L’événement Piano du Lac cOsmOdrOmO Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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