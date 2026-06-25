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Piano du Lac cOsmOdrOmO Les Settons Alligny-en-Morvan

Piano du Lac cOsmOdrOmO Les Settons Alligny-en-Morvan samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Les Settons
Adresse
Base activital Lac des Settons
Ville
58230 Alligny-en-Morvan
Département
Nièvre
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
15 15 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Alligny-en-Morvan

Piano du Lac cOsmOdrOmO

Les Settons Base activital Lac des Settons Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Le pianO du Lac atterrit au LAC DES SETTONS (58) les samedi 18 et dimanche 19 juillet à 20h avec cOsmOdrOmO la nouvelle odyssée musicale sur l’eau de Delphine Coutant. Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux après un voyage aux confins de l’univers, la chanteuse pop et son équipage reviennent sur la terre. Second volet faisant suite à “2 Systèmes Solaires” cOsmOdrOmO est une véritable ode à la vie…   .

Les Settons Base activital Lac des Settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Piano du Lac cOsmOdrOmO

L’événement Piano du Lac cOsmOdrOmO Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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