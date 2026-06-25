Partir en Livre au jardin Rue Henri Bachelin Alligny-en-Morvan
Partir en Livre au jardin Rue Henri Bachelin Alligny-en-Morvan mercredi 15 juillet 2026.
Alligny-en-Morvan
Partir en Livre au jardin
Rue Henri Bachelin Au jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez lire, jouer et participer aux activités proposées par la bibliothèque et la ludothèque au jardin partagé pour Partir en Livre 2026 sur le thème des héros et héroïnes. Venez réveiller le super-héros qui est en vous ! .
Rue Henri Bachelin Au jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Alligny-en-Morvan 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
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English : Partir en Livre au jardin
L’événement Partir en Livre au jardin Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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