UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Partir en Livre au jardin Rue Henri Bachelin Alligny-en-Morvan

Partir en Livre au jardin Rue Henri Bachelin Alligny-en-Morvan mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Rue Henri Bachelin
Adresse
Au jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan
Ville
58140 Alligny-en-Morvan
Département
Nièvre
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Alligny-en-Morvan

Partir en Livre au jardin

Rue Henri Bachelin Au jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Venez lire, jouer et participer aux activités proposées par la bibliothèque et la ludothèque au jardin partagé pour Partir en Livre 2026 sur le thème des héros et héroïnes. Venez réveiller le super-héros qui est en vous !   .

Rue Henri Bachelin Au jardin partagé du Centre Social des Portes du Morvan Alligny-en-Morvan 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheques@ccmorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partir en Livre au jardin

L’événement Partir en Livre au jardin Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Alligny-en-Morvan (Nièvre)