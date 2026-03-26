Recueil de témoignages Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan
Recueil de témoignages Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan mercredi 1 juillet 2026.
Recueil de témoignages
Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
La Cie La Ravi viendra présenter son projet de création artistique dédiée aux enfants à partir de 6 mois et viendra recueillir des témoignages sur la fonction de mère, de ce qu’on donne en nourriture à l’enfant, qu’elle soit affective, matérielle ou spirituelle. .
Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr
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English : Recueil de témoignages
L’événement Recueil de témoignages Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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