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Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan

Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 58230 Alligny-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Alligny-en-Morvan

Visites de l’Eglise

Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-06-26 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-19

Vendredi 26 juin 2026 à 16 h
Mercredi 22 juillet à 15 h
Mercredi 19 août à 15 h
Samedi 19 septembre à 16 h.

Infos Serge Calandre Secrétaire de l’Association Alligny-Patrimoine   .

Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   serge.calandre@netcourrier.com

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English : Visites de l’Eglise

L’événement Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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