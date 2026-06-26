Alligny-en-Morvan

Visites de l’Eglise

Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-19

Vendredi 26 juin 2026 à 16 h

Mercredi 22 juillet à 15 h

Mercredi 19 août à 15 h

Samedi 19 septembre à 16 h.

Infos Serge Calandre Secrétaire de l’Association Alligny-Patrimoine .

Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté serge.calandre@netcourrier.com

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English : Visites de l’Eglise

L’événement Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs