Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan
Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan vendredi 26 juin 2026.
Alligny-en-Morvan
Visites de l’Eglise
Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-22 2026-08-19 2026-09-19
Vendredi 26 juin 2026 à 16 h
Mercredi 22 juillet à 15 h
Mercredi 19 août à 15 h
Samedi 19 septembre à 16 h.
Infos Serge Calandre Secrétaire de l’Association Alligny-Patrimoine .
Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté serge.calandre@netcourrier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites de l’Eglise
L’événement Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Alligny-en-Morvan (Nièvre)
- Recueil de témoignages Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan 1 juillet 2026
- Visite commentée Musée des Nourrices Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan 9 juillet 2026
- Rencontre littéraire autour du livre Nous traverserons les orages Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan 22 juillet 2026
- Visite commentée à Alligny-en-Morvan en Néerlandais Musée des nourrices Alligny-en-Morvan 29 juillet 2026
- Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Près de la salle des fêtes Alligny-en-Morvan 31 juillet 2026