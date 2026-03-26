Rapprochons-nous Le bourg Alligny-en-Morvan
Rapprochons-nous Le bourg Alligny-en-Morvan vendredi 7 août 2026.
Rapprochons-nous
Le bourg Cour de l’école Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
La transverse fait son festival avec La mondiale générale.
Trois personnes sculptent pour vous un espace sonore et visuel avec un bastaing pour point d’ancrage. Nous entrons en résonance avec eux, avec ce que nous sommes, et ce qui fait sens ici n’est pas ce qui est raconté mais bien la rencontre tissée serrée où chacun lance en écho son intimité. C’est peut-êtreune forme de miroir qui nous est proposé et chacun y trouvera sa part de vérité .
Le bourg Cour de l’école Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr
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English : Rapprochons-nous
L’événement Rapprochons-nous Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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